Poker al Bari, c’è anche il Pescara a giocarsi una folle battaglia per non retrocedere che coinvolge metà serie B

Il Bari che aveva sbancato Marassi e piegato la resistenza dell’Empoli nel turno infrasettimanale con un gol nel finale, completa nel peggiore dei modi il trittico di partite ravvicinate. Che il Pescara stesse piuttosto bene lo si era già capito da qualche settimana vista la vittoria contro il Palermo e il pari di Frosinone peraltro dopo essere stato a lungo in doppio vantaggio. Proprio quella delusione nel finale di partita dello Stirpe poteva essere una mazzata nel morale degli adriatici che per rientrare in corsa devono vincere partite consecutive e sperare che la quota salvezza non si alzi più di tanto. Il poker con cui la squadra di Gorgone maltratta i galletti di Moreno Longo è un monito al campionato di chi si deve salvare perché ora il Pescara sale a 25 punti, tre in meno proprio del Bari, 4 in meno di Spezia e Reggiana.

La coda della serie B è lunghissima oggi, forse le vittorie di Mantova e Spezia alzano seppur di poco la media-punti salvezza. La Carrarese perde ancora, questa volta battuta in casa dal Palermo e ora a 32 punti sente il fiato sul collo di chi sta sotto: tra i marmiferi e il Pescara in fondo alla classifica ci sono oggi sette punti e una miriade di squadre vicinissime. Probabilmente nell’ultimo decennio di cadetteria, la battaglia per non retrocedere, già di per sé molto combattuta, non è mai stata così incerta come quest’anno con almeno nove squadre nel calderone senza dimenticare Avellino, 33 punti, e Padova, 34 punti, che a nove giornate dalla fine non possono certo sentirsi al sicuro.

