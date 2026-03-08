Tarros d’autorità a Genova: il derby ligure della pallacanestro parla spezzino

Colpo esterno dello Spezia Basket Club che, nell’ottava giornata di ritorno della Serie B Interregionale, espugna con autorità il Palasport di Genova superando la Elah Acquario Genova con il punteggio di 86-64. Una prova solida e convincente per i liguri, trascinati da Gulini (15 punti) e capitan Ramirez (11 punti), capaci di ribaltare l’avvio di gara e prendere il controllo del match già dal primo quarto.

L’inizio sorride ai padroni di casa: la formazione genovese parte con buona energia e trova subito punti importanti con Brescianini, che firma sei punti nei primi minuti e porta i Seagulls sull’8-2. La reazione degli spezzini, però, è pressoché immediata. La squadra di coach Ricci alza l’intensità difensiva, trova fluidità in attacco e cambia rapidamente l’inerzia della partita, chiudendo il primo periodo avanti 23-12.

