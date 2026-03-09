Calcio/ Samp, Lombardo guida l’allenamento verso la sfida contro il Venezia

La Sampdoria riparte dal campo dopo l’esonero della coppia Foti-Gregucci e prepara la prossima sfida di campionato contro il Venezia, in programma sabato alle 19.30 allo stadio Ferraris. A dirigere la seduta mattutina al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco è stato Attilio Lombardo, che potrebbe essere chiamato a guidare la squadra nel prossimo impegno.

L’ex calciatore blucerchiato ha diretto l’allenamento della mattinata e dovrebbe proseguire il lavoro anche nella giornata di domani, quando è prevista una doppia seduta di preparazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it