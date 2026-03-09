Cantieri e polveri in città, oggi la seduta dell’osservatorio Ambiente e Salute: focus su Certosa, Valpolcevera e Valbisagno

Genova. Si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Tursi, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, enti pubblici del territorio e cittadini, la prima seduta dell’Osservatorio Ambiente e Salute dedicata al tema specifico “Cantieri e polveri – Certosa, Valpolcevera, Valbisagno“.

La riunione di oggi, a cui hanno partecipato per la Civica Amministrazione le assessore all’Ambiente ed al Welfare, l’assessore alla Mobilità sostenibile e i presidenti dei Municipi II Centro Ovest e IV Media Val Bisagno, insieme all’assessore a Mobilità e Ambiente del Municipio V Valpolcevera, è stata suddivisa, in linea con il nuovo format avviato nell’ottobre 2025 dall’Amministrazione, in due momenti distinti.

