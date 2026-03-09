Fiera di San Giuseppe: comincia il conto alla rovescia, cosa c’è da sapere e come muoversi

Mancano dieci giorni alla festa del patrono della città, San Giuseppe. Ne mancano invece altri nove per l’apertura della tradizionale fiera per la quale sono attesi 600 banchi, di cui 576 occupati da commercianti e 30 riservati alle Onlus. Queste giornate per lo spezzino sono una croce per la mobilità e una delizia per immergersi nei profumi e nei gusti che, da queste parti, rappresentano il segnale inequivocabile dell’arrivo della bella stagione.

Le date sono ben note: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo. Il percorso anche: viale Mazzini, via Don Minzoni, via Chiodo, passeggiata Morin, via Persio, via Cadorna, viale Diaz, area monumento a Garibaldi, piazza Bayreuth, piazza Europa. Nella zona di largo Fiorillo, poi, l’area soccorsi e in piazza Verdi grande spazio per le onlus.

