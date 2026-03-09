L’associazione Anna ha inaugurato la nuova sede spezzina

L’Associazione nazionale nutriti artificialmente ha inaugurato la nuova sede provinciale nei locali di via Lerici 10 a Fossamastra. All’inaugurazione hanno partecipato Alessandra Rivella, fondatrice e direttore generale dell’associazione, il presidente nazionale Andrea Rivella e l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri.

L’associazione Anna è l’unica a livello nazionale ad occuparsi a 360 gradi delle problematiche di nutrizione clinica, in particolare per quanto riguarda il supporto alle persone che hanno necessità della nutrizione artificiale enterale e parenterale. In occasione dell’apertura della prima sede spezzina, l’Associazione ha avviato la campagna di raccolta fondi “Vestiti con in cuore” per la ristrutturazione dei locali e lo sviluppo delle attività di supporto. L’Associazione sta altresì lavorando per offrire servizi più specifici sul territorio, anche in collaborazione con le istituzioni, in merito ai percorsi di nutrizione artificiale e prevenzione della malnutrizione.

