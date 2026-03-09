COMMENTA
CONDIVIDI

L’associazione Anna ha inaugurato la nuova sede spezzina

L’associazione Anna ha inaugurato la nuova sede spezzina

Generico marzo 2026

L’Associazione nazionale nutriti artificialmente ha inaugurato la nuova sede provinciale nei locali di via Lerici 10 a Fossamastra. All’inaugurazione hanno partecipato Alessandra Rivella, fondatrice e direttore generale dell’associazione, il presidente nazionale Andrea Rivella e l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri.
L’associazione Anna è l’unica a livello nazionale ad occuparsi a 360 gradi delle problematiche di nutrizione clinica, in particolare per quanto riguarda il supporto alle persone che hanno necessità della nutrizione artificiale enterale e parenterale. In occasione dell’apertura della prima sede spezzina, l’Associazione ha avviato la campagna di raccolta fondi “Vestiti con in cuore” per la ristrutturazione dei locali e lo sviluppo delle attività di supporto. L’Associazione sta altresì lavorando per offrire servizi più specifici sul territorio, anche in collaborazione con le istituzioni, in merito ai percorsi di nutrizione artificiale e prevenzione della malnutrizione.

L’articolo L’associazione Anna ha inaugurato la nuova sede spezzina proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com