Lerboristeria.com: competenza scientifica e selezione responsabile nel naturale

Nel settore dei prodotti naturali, la differenza tra un semplice rivenditore e una realtà strutturata risiede nella capacità di integrare conoscenza tecnica, selezione rigorosa e trasparenza informativa.

Un e-commerce che opera in ambito erboristico non può limitarsi a proporre delle semplici alternative: deve organizzare l’offerta secondo criteri chiari e accompagnare il cliente con strumenti adeguati. È proprio questo l’approccio che caratterizza l’attività di Lerboristeria.com della Dottoressa Marina Multineddu, online dal 2000 e forte di un’esperienza professionale avviata nel 1985.

