Rapallo: “Aggrediti da babygang armata in piazza delle Nazioni”

Nella giornata dell’8 marzo 2026 mi sono recato presso la mia edicola situata in Piazza delle Nazioni a Rapallo, dove sono installati uno schermo informativo del Comune di Rapallo, altri schermi pubblicitari e un servizio di deposito bagagli ( è la mia start-up Climax che ha l’obiettivo di rilevare chioschi e renderli innovativi – sono prossime aperture in altri comuni del Tigullio), per verificare la presenza di eventuali ulteriori atti vandalici, poiché da circa dieci giorni si verificavano episodi simili quotidianamente.

Giunto sul posto insieme a mio fratello, abbiamo trovato un gruppo di circa dieci ragazzi tra i 14 e i 19 anni, in gran parte minorenni, riconducibili a una baby gang che frequentava abitualmente la zona.

Il gruppo ha immediatamente iniziato con aggressioni verbali e minacce di morte, urlando frasi come “ti uccido” e “chiamo mio padre che ti uccide”. Subito dopo uno dei ragazzi ha incitato gli altri e siamo stati aggrediti fisicamente con diversi colpi alla nuca e al corpo.

Durante l’aggressione, uno dei ragazzi ha afferrato una transenna rossa e l’ha scagliata contro mio fratello.

A quel punto ho contattato immediatamente le forze dell’ordine, e il gruppo si è dileguato.

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia: una pattuglia ha prestato assistenza a noi mentre l’altra si è messa alla ricerca degli aggressori, riuscendo a individuare poco dopo due membri del gruppo.

L’intero episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, e i ragazzi coinvolti sono stati identificati e denunciati per diversi reati, tra cui percosse, aggressione, violenza e atti vandalici, seguirà pertannto il processo penale per i membri della babygang.

