Rugby/ Vittoria con bonus per la Pro Recco contro lo Spezia

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Nell’anticipo della giornata di campionato prevista in calendario per il 15 marzo gli Squali della Pro Recco Rugby superano in casa l’RFC Spezia con un netto 43-7 e conquistano così anche il punto di bonus offensivo grazie ad una bella prova di squadra che ha portato alla segnatura di sette mete da parte di sette giocatori diversi. Il punteggio è completato da quattro trasformazioni del rientrante e giovanissimo Tommaso Marcolini, autore anche di una delle mete.

