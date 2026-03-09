Sono stati completati a Soliera Apuana, comune di Fivizzano, i lavori per il nuovo centro di smaltimento delle carcasse dei cinghiali. “Un investimento di circa 50mila euro tra Asl e Comune di Fivizzano che rappresenta una risposta concreta al mondo venatorio, impegnato nel contrasto alla peste suina africana, e al mondo agricolo, per la tutela delle colture e una gestione più efficace della popolazione dei cinghiali”, ha scritto in un post il sindaco fivizzanese Gianluigi Giannetti, anche presidente dell’Unione di Comuni montana della Lunigiana. “Un passo importante per la sicurezza sanitaria, la salvaguardia del territorio e il sostegno alle nostre comunità”, ha concluso il primo cittadino.

L’articolo Soliera, pronto il nuovo centro di smaltimento delle carcasse dei cinghiali proviene da Città della Spezia.

