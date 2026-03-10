Carburanti, anche in Liguria superata la soglia dei 2 euro per il diesel. I rincari tra guerra e speculazione

Genova. Era nell’aria da diversi giorni e oggi il fatidico giorno è arrivato: per la prima volta dallo scoppio della crisi petrolifera innescata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro Iran – guerra che nel giro di poche ore è divenuta di fatto regionale, coinvolgendo la cosiddette “petrolmonarchie” – il prezzo del gasolio ha superato la soglia psicologica dei 2 euro per quanto riguarda i distributori self della Liguria.

A “sancirlo” il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dall’agosto 2023 ogni mattina pubblica, regione per regione, il prezzo medio alla pompa per i vari carburanti. Per qualche mese, nei distributori questo valore è comparso per provare a disincentivare speculazioni, ma l’obbligo fu annullato pochi mesi dopo, nel febbraio 2024 dal Consiglio di Stato. Oggi, per la prima volta dalla crisi in Medio Oriente, la voce “gasolio self” è sopra i due euro, con un prezzo medio segnalato di 2,014. Segue la benzina, sempre self, a 1,817 e il Gpl a 0,781.

