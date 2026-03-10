Ddl Stupri, la maggioranza in Regione si allinea al testo Bongiorno. Avs: “Senza consenso c’è violenza”

Genova. A pochi giorni dall’8 marzo è stato respinto in consiglio regionale l’ordine del giorno presentato da Selena Candia (Avs) che avrebbe impegnato la giunta Bucci a esprimere “netta contrarietà” alla riformulazione del ddl Stupri, prima firmataria la senatrice Giulia Bongiorno, in materia di violenza sessuale e libera manifestazione del consenso.

“Abbiamo chiesto alla Regione di prendere una posizione chiara sul disegno di legge sulla violenza sessuale, che giustamente puntava a stabilire l’obbligo del consenso, senza il quale scatta l’accusa di stupro. La maggioranza si è opposta – commentano Selena Candia e Jan Casella -. Per il centrodestra, una donna aggredita è sempre in grado di urlare, opporsi o reagire fisicamente. Ma non è così: a volte scattano la paura, il panico, il timore di subire conseguenze fisiche ancora più gravi. Per questo è necessario un consenso libero, attuale e chiaro a qualsiasi tipo di rapporto”.

