Due appuntamenti con la lettura: giovedì e venerdì le presentazioni dei libri di Luisa Cascarini e Matteo Daniele Gualtieri

Due nuovi appuntamenti con la lettura, proposti dalla Società Dante Alighieri della Spezia, giovedì e venerdì prossimi.

Giovedì 12 marzo, presso la sala stampa della fondazione Carispezia (via Chiodo, ore 16), l’ammiraglio Cesare Giorio presenterà il libro di Luisa Cascarini, archeologa “La Spezia Medievale. Spazi pubblici, contrade e dimore signorili: la vita nel borgo murato fra Tre e Cinquecento“, a cura di Luisa Cascarini e Andrea Lercari ( Edizioni Giacchè, ottobre 2025 ).

Venerdì 13, lo scrittore Matteo Daniele Gualtieri presenterà il suo libro “ L’ Italia s’è persa “ ( PAV edizioni, 2025), vincitore del terzo premio di Letteratura “ Il Sigillo di Dante “, presso il Centro studi Memoria in rete, via Valle 6, La Spezia (ore 17). Dialoga con l’autore la giornalista Annalisa Coviello.

Tutti e due gli incontri sono a ingresso libero.

