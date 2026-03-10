Il ministro greco Dendias: “Entro aprile il contratto per l’acquisto delle Fremm dall’Italia”

Si avvia a conclusione la trattativa per l’acquisto da parte della Grecia di due Fremm, più due in opzione, per cui era stato firmato un memorandum di intesa lo scorso settembre alla Spezia in occasione di Seafuture 2025. Lo ha confermato in queste ore il ministro della difesa ellenico Nikos Dendias in un’intervista. “Ci auguriamo entro aprile di concludere i negoziati con l’Italia e di procedere con la firma – ha detto il ministro -. Si tratta di navi con eccezionali capacità e in condizioni eccellenti, come ho potuto constatare di persone durante la mia visita alla Spezia insieme al campo di stato maggiore, l’ammiraglio Eleftherios Katara”.

A cambiare bandiera saranno le fregate Bergamini, in configurazione general purpose, e il Fasan in configurazione antisommergibile. Si tratta dei primi due esemplari di fregate europee multimissione, sviluppate insieme alla Francia a partire dai primi anni Duemila, e consegnate alla Marina Militare rispettivamente il 14 luglio 2012 ed il 19 dicembre 2013. Il Bergamini ha operato di recente in Mediterraneo Orientale, visitando lo scorso autunno il porto greco di Elefsina. L’Italia dovrebbe sostituire le due unità con altrettante Fremm Evo. Il programma per la versione aggiornata delle Fremm – due sono già in costruzione – è partito lo scorso aprile con il primo taglio della lamiera al cantiere Fincantieri di Riva Trigoso.

