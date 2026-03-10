Judo Insieme alla conquista di Torino

Si è svolto al Palamaggiore di Leini (To) lo scorso fine settimana il Gp Italia Esordienti A e B competizione che richiama gli atleti più forti d’ Italia. La società spezzina conquista la medaglia di bronzo con Chiara Rovagna nella categoria 70 kg che torna tra le più forti d’Italia, medaglia di bronzo con Bianca Corradi, categoria 44 kg alla sua prima esperienza di alto livello e medaglia d’oro con Alex Ingrosso, nella categoria 33 kg dopo cinque incontri vinti conferma la sua crescita esponenziale degli ultimi mesi. Buona prestazione per Elia Vitelli che nella 42 kg si piazza quinto, Burattini Ian che si aggiudica il settimo posto nella 38 kg e per Cristian Cruz, Cristian Raffaelli e Federico Cangemi. I piccoli judoka di Judo Insieme invece conquistano il secondo posto come società del Torneo La Coppa dei Mastri tenutasi domenica presso il palazzetto di Montepertico.