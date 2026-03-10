Matteo Daniele Gualtieri ospite della Dante Alighieri con “L’Italia s’è persa”

La Società Dante Alighieri della Spezia, in collaborazione dell’Istituto storico spezzino per la Resistenza e l’Età contemporanea, organizza la presentazione del libro L’Italia si è persa, di Matteo Daniele Gualtieri, terzo classificato nella sezione narrativa de Il Sigillo di Dante edizione 2025, il premio letterario indetto annualmente dalla Dante Alighieri spezzina. L’iniziativa si terrà venerdì 13 marzo alle 17,00 in via Valle 6, presso la sede dell’istituto. La presentazione sarà curata da Annalisa Coviello, giornalista e membro della giuria del Premio, alla presenza dell’autore. Ingresso libero.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com