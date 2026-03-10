Olio in strada, traffico paralizzato in Via Monfalcone. La Polizia Locale interviene, lavori di pulizia quasi ultimati

Un accidentale sversamento di gasolio proveniente dal serbatoio di una Toyota Yaris in Via Monfalcone ha paralizzato il traffico del nord cittadino. Proprio in questi minuti si stanno svolgendo le battute finali della pulizia stradale coordinata dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto poco dopo le 7.30, insieme alle altre forze dell’ordine. Il tutto nell’ora di massimo traffico, quando le persone devono raggiungere scuole e posti di lavoro, tanto che gli agenti hanno deviato il traffico riverberandone un po’ anche nei quartieri limitrofi: code e rallentamenti hanno inevitabilmente condizionato la primissima parte della mattinata. Come detto, il tutto è accaduto nella strada principale del quartiere di Rebocco non distante dalla farmacia rionale: l’auto ha perduto per strada moltissimo olio e ora lo sfortunato proprietario, oltre al guasto meccanico, dovrà accollarsi anche i costi della bonifica. L’azione degli agenti di Viale Amendola ha comunque mitigato la problematica.

(foto di repertorio)

