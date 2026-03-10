Pd Sarzana: “In Via Taruga e nell’ex pineta opere con fondi PNRR ma le aree restano di Marinella Spa”

Il Partito Democratico sarzanese chiede chiarimenti su alcuni aspetti del Pinqua: in particolare, sotto la lente di ingrandimento un elenco di mappali, interessati dai lavori di rifacimento e riqualificazione finanziati dal PNRR, ma non compresi tra quelli ceduti a fine 2023 dalla Marinella spa al Comune di Sarzana. “L’impiego di risorse pubbliche per valorizzare beni che rimangono privati desta più di qualche perplessità – scrivono i dem – perché quelle aree non sono state incluse nella compravendita e ci si è limitati alla costituzione di un semplice diritto d’uso meno che trentennale?”. “La via Taruga – argomentano – era interdetta al pubblico da anni a causa della inagibilità degli edifici che vi si affacciano. Pertanto la riqualificazione della strada a spese pubbliche non è giustificabile nemmeno con l’uso pubblico della stessa, che di fatto non sussiste da lungo tempo. Lo stesso vale per l’area della ex pineta, in prossimità del monumento a Fabbricotti, oggetto di interventi di rinaturalizzazione, di cui nessuno contesta la finalità. Tuttavia, appare strano che anche quei mappali siano stati ’dimenticati’ al momento di redigere l’elenco dei terreni che il Comune andava ad acquisire da Marinella spa, proprio per consentire la realizzazione dei lavori finanziati dal PINQUA. Perché lo Stato e l’Amministrazione Comunale si fanno carico degli ingenti costi per il sacrosanto recupero di queste aree, ma non si preoccupano di acquisirle al patrimonio pubblico? Per i prossimi 27 anni le spese di manutenzione continueranno a gravare sul bilancio della collettività, ma che cosa succederà alla fine? Le aree torneranno al privato, riqualificate e manutenute senza che i proprietari abbiano nel frattempo mosso un dito? Costituendo il citato diritto d’uso, per una durata determinata di 27 anni, Marinella spa ha di fatto trasferito alla finanza pubblica gli oneri economici per il recupero di aree che sono e rimangono di proprietà privata. Non solo: le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree concesse in diritto d’uso e dei relativi impianti rimarranno comunque a carico del Comune anche per il periodo successivo all’estinzione del diritto d’uso stesso. Un bel regalo! Si tratta di un paradigma preoccupante, che già in passato pare avere regolato i rapporti tra la giunta comunale e Marinella spa: profitti privatizzati, costi scaricati sulla collettività. Difficile stupirsi, dopo che la realizzazione stessa del Pinqua è stata subordinata da Marinella spa, fin dall’inizio, all’approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata: lo scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione è l’unica ‘moneta’ che il privato ha accettato per la cessione delle aree interessate dal Pinqua. Accettando la proposta irrevocabile di vendita di Marinella spa, la giunta Ponzanelli si è obbligata ad approvare, insieme alle opere finanziate dal Pinqua, anche il piano particolareggiato di rigenerazione urbana della Marinella spa, prima ancora che fossero avviati i procedimenti per la sua adozione e approvazione, rendendo immodificabili le previsioni in esso contenute, in totale spregio delle prerogative del Consiglio Comunale e delle più elementari regole che disciplinano l’iter dei procedimenti urbanistici. Per questi motivi, la narrazione trionfalistica della giunta comunale sulla rinascita di Marinella – conclude il Pd – deve essere giocoforza rivista al ribasso: non si rivendano come conquiste della collettività i significativi vantaggi che vengono riconosciuti alla proprietà privata, spesso o quasi sempre con l’intervento di risorse pubbliche”.

