Perde il controllo del Suv, danneggia sei auto e fugge: patente sospesa e punti azzerati

Dovrà rifare anche l’esame di guida il conducente della Porsche Cayenne protagonista dell’incidente avvenuto domenica 8 marzo in via XXVII Marzo alla Spezia, che ha provocato gravi danni a sei veicoli parcheggiati lungo la strada. L’uomo, un 46enne di origine straniera residente in città, è stato rintracciato in poche ore dalla Polizia Locale spezzina dopo essersi allontanato dal luogo del sinistro. Nei suoi confronti sono state contestate diverse violazioni: velocità pericolosa, perdita di controllo del veicolo e fuga dopo un incidente stradale. Queste, oltre alle sanzioni amministrative, hanno fatto scattare anche la sospensione della patente e l’azzeramento dei punti disponibili, solo dodici. Per poter tornare a guidare, dovrà quindi sostenere nuovamente sia l’esame teorico sia la prova pratica, come previsto dall’articolo 126 bis del Codice della strada.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica in un tratto a senso unico con stalli di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, il Suv stava affrontando una curva verso sinistra quando ha improvvisamente perso aderenza. Il conducente, che procedeva a velocità ritenuta pericolosa, non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e si è schiantato contro un’automobile parcheggiata sul lato destro della carreggiata. L’impatto è stato molto violento e ha provocato danni strutturali rilevanti alla prima vettura colpita, tanto da rendere necessaria la revisione obbligatoria per verificarne la sicurezza e l’efficienza meccanica. La dinamica dell’urto ha innescato un effetto a catena: l’auto investita è stata spinta in avanti andando a colpire altri quattro veicoli parcheggiati in fila davanti a sé. Nel frattempo il Suv, deviato dalla forza dell’impatto, ha attraversato la carreggiata finendo contro un’ulteriore vettura in sosta sul lato opposto, devastandone completamente la fiancata destra.

