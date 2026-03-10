COMMENTA
Peste suina africana, primo caso a Carro

Il bollettino periodico sulla peste suina si aggiorna di nuovi casi. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi. In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: due in provincia di Genova, una a Campomorone (quattro in totale), una a Zoagli (tre); due in provincia della Spezia, una a Carro (primo caso), una a Rocchetta di Vara (tredici). Il totale in regione sale a 1.236 casi. Con il nuovo caso di Carro sale a 195 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.

