Rigassificatore di Panigaglia, il Comitato per la dismissione ne chiede la chiusura immediata: “È indifendibile”

Il “Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia” ritorna a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza dell’impianto di rigassificazione presente nel Golfo, ritenendolo vulnerabile e potenzialmente pericoloso per la popolazione e per le infrastrutture circostanti. In una lunga lettera inviata alle istituzioni nazionali e locali, il portavoce Fabio Ratto evidenzia molti presunti limiti nelle misure di protezione adottate dalle autorità locali e nazionali in risposta al conflitto scoppiato in Medio Oriente.

Secondo il Comitato, il rigassificatore – unico impianto onshore in Italia situato vicino a insediamenti civili e strutture militari – non può essere considerato comparabile ad altri obiettivi sensibili del Golfo della Spezia. Il documento critica l’esclusione dell’oleodotto Pol Nato dall’elenco delle infrastrutture monitorate e sottolinea la necessità di una presenza costante di postazioni militari per la tutela da possibili attacchi terrestri, cosa considerata impraticabile senza interrompere il traffico tra La Spezia e Porto Venere.

