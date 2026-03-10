COMMENTA
Sport

Sampdoria, si prosegue con Lombardo: preferita la scelta interna, per ora

Sampdoria Vs Salernitana

Genova. La Sampdoria arriverà almeno alla partita di sabato contro il Venezia con Attilio Lombardo in panchina. La soluzione interna alla fine è stata quella preferita, nonostante ci siano stati contatti con altri allenatori, Iachini in primis, che aveva dato disponibilità anche solo sino a fine stagione.

Il mister, già inserito nello staff di Gregucci e Foti, potrebbe non essere la soluzione tampone e nel caso i risultati gli dessero ragione sarebbe lui a guidare i blucerchiati come allenatore anche dopo la partita col Venezia.

