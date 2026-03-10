Sampdoria, si prosegue con Lombardo: preferita la scelta interna, per ora

Genova. La Sampdoria arriverà almeno alla partita di sabato contro il Venezia con Attilio Lombardo in panchina. La soluzione interna alla fine è stata quella preferita, nonostante ci siano stati contatti con altri allenatori, Iachini in primis, che aveva dato disponibilità anche solo sino a fine stagione.

Il mister, già inserito nello staff di Gregucci e Foti, potrebbe non essere la soluzione tampone e nel caso i risultati gli dessero ragione sarebbe lui a guidare i blucerchiati come allenatore anche dopo la partita col Venezia.

