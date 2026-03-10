Stabilimenti balneari Lerici, Comune si attiva per mettere a gara le concessioni

L’amministrazione comunale di Lerici attraverso apposito atto di indirizzo ha demandato all’Ufficio Demanio marittimo dell’ente “di predisporre nel più breve tempo possibile – si legge nell’atto – tutti gli atti necessari per la predisposizione del bando di gara per l’assegnazione delle aree di concessione demaniale” dove attualmente operano gli stabilimenti balneari Baia blu, Lido, Ciccillo a mare ed Eco del Mare. Concessioni in questione “sono state prorogate dal Servizio Demanio – si riporta nella delibera -, in attuazione del precedente quadro normativo ed in esecuzione delle deliberazione di giunta comunale n. 9/2024, alla data del 31.12.2024, ma risultano, come ampiamente chiarito, in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente”. Quadro, quest’ultimo, a cui la deliberazione di Palazzo civico dedica un excursus concluso il quale viene ravvisato che “il Comune intende dare esecuzione ai principi sopra descritti onde non incorrere in violazioni del diritto Ue in procedimenti di sua competenza, tanto più alla luce della ultime sentenze del Tar” e “che, pertanto, si impone ora l’obbligo dell’Autorità delegata alla gestione del demanio marittimo (il Comune) di adeguare l’azione amministrativa di competenza al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato”. Ma per quanto riguarda la prossima stagione estiva Palazzo civico, attraverso il medesimo atto, stabilisce che le concessioni resteranno in capo agli attuali assegnatari “al fine di perseguire rilevanti interessi pubblici – si legge ancora -, individuabili nell’esigenza di mantenere il demanio occupato, e quindi produttivo, anche nelle more delle procedure selettive da avviare”.

La deliberazione in questione demanda inoltre all’Ufficio Demanio “l’adempimento dell’iter amministrativo per acquisire preventivi di spesa da parte dei tecnici che ‘storicamente’ hanno seguito le pratiche relative ai concessionari in premessa, in quanto a conoscenza delle autorizzazioni e delle opere realizzate e dei precisi confini della proprietà privata e di conseguenza quella demaniale marittima – si riporta nell’atto di indirizzo -, e successivamente affidare gli incarichi per la redazione delle relazioni tecniche di conformità urbanistica e catastale comprensive di elaborati grafici che individuino in maniera chiara l’area demaniale in concessione con distinzione delle eventuali strutture facenti parte dello stabilimento, che ricadono invece nella proprietà privata”.

Con un ulteriore provvedimento la giunta Paoletti si è invece occupata dell’affidamento delle spiagge libere attrezzate del litorale lericino.

