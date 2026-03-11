A Fossamastra nasce “DesTeenAzione”, lo spazio multifunzionale per gli adolescenti

È stato inaugurato questa mattina nel quartiere di Fossamastra il nuovo spazio “DesTEENazione – Desideri in azione”, un luogo pensato per gli adolescenti e dedicato alla loro crescita, partecipazione e socialità. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche educative e sociali promosse dall’Amministrazione comunale a favore delle nuove generazioni e si inserisce all’interno di un percorso più ampio di interventi promossi dal Comune, finalizzati a favorire il benessere delle ragazze e dei ragazzi, sostenere le famiglie e prevenire fenomeni di disagio, dispersione scolastica ed emarginazione.

