Ceparana, comitati Due fiumi e No rampe: “Indispensabile che nuovo ponte sia collegato celermente alla rotonda di Viale Italia”

In vista dell’apertura al traffico del nuovo ponte sul Magra tra le piane di Santo Stefano e Ceparana, che, come comunicato nei giorni scorsi, dovrebbe concretizzarsi a breve, I comitati viabilità Due fiumi, della piana ceparanese, e No rampe A 15, di Albiano Magra, in una nota “evidenziano per l’ennesima volta la carenza, in oggi, dell’interconnessione dell’opera con la viabilità locale – si legge nel comunicato congiunto dei due gruppi -, come correttamente evidenziato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci a dicembre 2025 in occasione della sigla dell’accordo tra Regione Liguria, Provincia della Spezia e Concessioni del Tirreno […], a cui ha fatto eco, nel medesimo contesto, Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia della Spezia”.

Per i due comitati è “indispensabile che la nuova infrastruttura sia collegata celermente alla rotonda di Viale Italia in Ceparana (rotonda del supertandem), unica via di accesso diretto alla variante provinciale che permette ai mezzi pesanti di raggiungere rapidamente le oltre 800 aziende con 9.000 dipendenti presenti su tale territorio”, si legge ancora. “Infatti la realizzazione, in corso d’opera da parte di Anas, della rotatoria all’intersezione con la s.s. 62 della Cisa della via comunale che prende origine dalla località Giarizzo – proseguono Due fiumi e No rampe – consentirà ai mezzi pesanti di raggiungere in tempi brevi la sola zona industriale di Albiano Magra, una volta realizzata sulla sponda santostefanese del fiume Magra la connessione con il nuovo viadotto per ora assente in tale territorio”.

