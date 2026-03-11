Crollo in via Napoli, via libera dopo il monitoraggio: gli sfollati possono rientrare a casa

Genova. Potranno rientrare a casa da questa sera (11 marzo) i residenti di via Napoli 72, il palazzo evacuato dopo il crollo del muraglione nei pressi dell’ex caserma Gavoglio del Lagaccio nella tarda serata del 18 febbraio, ormai tre settimane fa.

Il via libera è arrivato dalla Protezione civile del Comune di Genova dopo aver valutato l’esito del monitoraggio con sensori eseguito da una ditta specializzata incaricata dal condominio. E dopo due settimane, come previsto, è arrivato il verdetto, per fortuna positivo.

