Educare alle emozioni, Cattani: “Comune e Provincia lavorino insieme con le scuole”

“Il Consiglio comunale della Spezia ha deciso di proseguire in commissione l’approfondimento della proposta dedicata all’educazione alle emozioni, alla gestione dei conflitti e al consenso nelle scuole. La scelta di avviare un percorso di confronto più approfondito rappresenta un segnale positivo e un’occasione importante per affrontare con serietà una questione che riguarda il futuro delle nuove generazioni e la qualità delle relazioni nella nostra comunità”. Lo afferma in una nota Viviana Cattani, consigliera comunale del Partito democratico e consigliera provinciale di minoranza, nonché presidente della Commissione speciale per il contrasto alla violenza di genere.

“I dati e i fatti di cronaca – prosegue Cattani – ci ricordano quanto la violenza nelle relazioni, dalla violenza di genere ai conflitti che degenerano tra giovani, sia un fenomeno che attraversa la nostra società. Questo ci dice una cosa molto chiara: non siamo di fronte soltanto a un problema di sicurezza o di ordine pubblico. Siamo di fronte anche e forse prima di tutto, a un problema educativo, relazionale e culturale. Educare alle emozioni significa insegnare che la rabbia può essere espressa senza ferire, che la frustrazione non è una sconfitta, che il rifiuto fa parte delle relazioni umane e che nessuno appartiene a nessuno. La scuola rappresenta uno dei luoghi più importanti in cui questo percorso può svilupparsi: non per sostituirsi alle famiglie, ma per affiancarle e sostenerle, offrendo strumenti e linguaggi condivisi”.

Inquadrato il contesto, la consigliera illustra le iniziative messe in campo. “Il nostro territorio ha già iniziato a muoversi su questo tema. Inoltre alla fine del 2025, in Consiglio provinciale, come gruppo di opposizione abbiamo presentato una proposta per promuovere il progetto “Educare al rispetto”, finalizzato a percorsi di prevenzione della violenza di genere nelle scuole secondarie di secondo grado. Da quel confronto con la maggioranza è nata la decisione di istituire una commissione speciale con l’obiettivo di organizzare incontri e iniziative con le scuole superiori del territorio.

Il percorso che ora si avvia a livello comunale – conclude Cattani – può rappresentare un tassello complementare e coerente con quanto già avviato a livello provinciale. Comuni, Provincia, scuole, associazioni e centri antiviolenza possono contribuire insieme alla costruzione di una vera comunità educante, nella quale l’educazione al rispetto e alla gestione dei conflitti diventi un impegno condiviso e continuativo. L’importante è aprire una discussione seria su un tema che riguarda il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Se il lavoro in commissione saprà coinvolgere scuole, esperti e realtà del territorio, potrà diventare un’occasione concreta per costruire strumenti di prevenzione e rafforzare una cultura del rispetto nelle relazioni”.