Impianto rifiuti Groppolo, Paganini: “Non ancora convocati in commissione”. Provincia: “Invito nei prossimi giorni, poi sarà audita Arpal”

“Lo scorso febbraio ho inviato al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, una richiesta formale di convocazione della commissione Ambiente, dando seguito all’impegno assunto in sede di Consiglio provinciale, per approfondire le tematiche ambientali di grande rilevanza per il nostro territorio circa l’impianto di trattamento di rifiuti delle Pianazze. Ad oggi non è ancora stata fissata la convocazione della nostra amministrazione”. Lo ha scritto in un post la sindaca di Arcola, Monica Paganini.; l’impianto a cui fa riferimento la prima cittadina è quello della Specchia Services, in località Groppolo. “La situazione di degrado continua a persistere e gli enti preposti al controllo, più volte coinvolti senza risultati concreti, devono assumersi la responsabilità di un intervento risolutivo”, ha concluso Paganini.

Non è mancata una replica da parte della Provincia. “La commissione Ambiente si è riunita lo scorso mese, su invito del presidente della Provincia così come indicato in sede di seduta consiliare, con all’ordine del giorno il tema relativo all’impianto di selezione e trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi presenti in località Groppolo nel comune di Arcola. Nella seduta sono stati auditi i funzionari e di tecnici della Provincia per garantire, così come indicato dai regolamenti, che i consiglieri membri potessero acquisire tutte le informazioni necessarie per avere conoscenza di tutti i procedimenti amministrativi svolti – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione provinciale -. Durante la seduta i funzionari della Provincia hanno relazionato su tutte le attività amministrative di propria competenza, inerenti all’oggetto della seduta, svolte negli anni e hanno risposto a tutte le domande dei commissari in relazione alle pratiche inerenti all’impianto di selezione e trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi presenti in località Groppolo nel comune di Arcola”.

