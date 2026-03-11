Milano e il lavoro condiviso: il modello Cowo® che ha contribuito a ridefinire il Coworking in Italia

Milano rappresenta da sempre uno dei principali laboratori italiani dell’innovazione economica e professionale. La città, caratterizzata da un tessuto produttivo dinamico e da una forte vocazione internazionale, offre infatti un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo di nuove modalità di lavoro.

La diffusione del digitale, la crescente mobilità dei professionisti e la progressiva ridefinizione degli spazi urbani hanno messo in discussione il modello tradizionale dell’ufficio, aprendo la strada a soluzioni più flessibili e collaborative. In questo scenario si inserisce il fenomeno del Coworking, oggi parte integrante dell’ecosistema professionale della città.

