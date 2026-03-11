Pci: “Ticket sanitari, sospendere procedure esecutive e pignoramenti e verificare ogni posizione contestata”

“Quello che sta accadendo in queste settimane alla Spezia è inaccettabile. Centinaia di cittadini stanno ricevendo solleciti di pagamento, intimazioni e avvisi di pignoramento per presunti ticket sanitari non pagati o per esenzioni contestate risalenti anche a dieci anni fa. Lettere che arrivano all’improvviso, con importi che in alcuni casi raggiungono migliaia di euro, spesso senza spiegazioni chiare e dettagliate. Il tutto per conto della Asl 5 spezzina”. Lo si legge in una nota diramata dal Partito comunista italiano, a firma Franco Cirillo, della segreteria regionale, che riferisce, “secondo quanto denunciato anche dalla Cgil locale”, di “migliaia di lettere inviate in provincia”, si legge ancora. “Molti cittadini – osserva l’esponente Pci – segnalano richieste su ticket già pagati, contestazioni su esenzioni regolarmente registrate all’epoca, assenza di dettaglio sulle prestazioni contestate, rimbalzi tra numeri telefonici e società incaricate del recupero crediti”.

“Il Servizio sanitario nazionale non è una finanziaria, ma nasce per garantire universalità e tutela della salute, non per trasformarsi in una macchina burocratica che colpisce retroattivamente i cittadini più fragili”, proseguono dal Pci, per il quale “se emergesse, come sostengono numerose testimonianze, che una parte significativa delle richieste è errata o mal documentata, ci troveremmo di fronte a una responsabilità gestionale gravissima”. Il Partito comunista infine chiede “la sospensione immediata di tutte le procedure esecutive e dei pignoramenti in corso, la verifica pubblica e trasparente di ogni posizione contestata, uno sportello straordinario e gratuito di assistenza ai cittadini, una relazione ufficiale dei vertici Asl sui criteri utilizzati, le dimissioni dei manager responsabili qualora vengano accertate irregolarità o gravi errori sistemici” e si rivolge alla Regione chiedendole “di intervenire immediatamente coinvolgendo il Tribunale per i Diritti del Malato, le associazioni di tutela e i sindacati”.

