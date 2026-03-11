Pd Sarzana: “Diciotto mesi senza ponte, a che punto sono i lavori in Via Falcinello?”

“È passato più di un anno e mezzo da quando il vecchio ponte sul torrente Calcandola in via Falcinello è stato chiuso al transito veicolare e pedonale, per i lavori di demolizione e ricostruzione che, tra sospensioni e ritardi, sono tuttora in corso”. Così in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico di Sarzana, che prosegue: “Insieme ai lavori, purtroppo, proseguono i disagi per i numerosi residenti della zona e per le attività economiche rimaste “tagliate” fuori a causa del cantiere, ma anche per gli altri lavoratori e cittadini costretti a misurarsi con l’appesantimento del traffico nelle ore di punta. Sono state diverse le occasioni di confronto con l’amministrazione comunale, sollecitate “dal basso”, fino alla “finta inaugurazione” dello scorso dicembre. Ciononostante, le scadenze di volta in volta comunicate sono rimaste lettera morta, smentite dalla realtà dei fatti. Promesse della Sindaca e dell’assessore Borrini molto simili, per citare un famoso poeta, a “parole scritte sull’acqua”. In questo caso, l’acqua che stagionalmente fa capolino nel greto del Calcandola, dove oggi però fanno bella mostra di sé detriti, migliaia di metri cubi di ghiaia e terra ancora da rimuovere. Questo secondo le prescrizioni dell’Autorità di Bacino, che richiedono quattro metri di luce tra il terreno e la campata”.

