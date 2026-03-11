Pluto Beach a rischio a Spotorno, la lettera “scritta da un cane” al sindaco: “Non toglieteci il posto dove siamo felici”

Spotorno. Per undici anni la piccola Pluto Beach di Spotorno ha rappresentato qualcosa di più di una semplice spiaggia: è stata uno spazio pensato per chi ama stare al mare con il proprio cane, un luogo diverso dalle altre concessioni balneari del paese, dove gli amici a quattro zampe potevano correre, giocare e rilassarsi in sicurezza insieme ai loro padroni.

La storia di Pluto Beach è iniziata su una porzione di circa 34 metri di litorale spotornese. Col tempo, grazie all’impegno di chi l’ha avviata e curata, è diventata una spiaggia dedicata ai cani e un punto di riferimento per tantissime famiglie. Un servizio raro e, di questi tempi, sempre più richiesto per chi sceglie come destinazione la riviera ligure.

