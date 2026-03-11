Porto di Genova, l’annuncio: “Entro l’estate il primo test di cold ironing su un traghetto Gnv”

Genova. Entro l’estate, se le tabelle di marcia saranno rispettate, sarà effettuato il primo test di cold ironing su un traghetto Gnv nel porto di Genova. Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli in un incontro a bordo del traghetto Gnv Aurora che oggi ha completato il primo bunkeraggio con Gnl nel porto di Genova. La nave verrà collegata alla rete elettrica spegnendo i generatori di bordo e azzerando quasi completamente le emissioni inquinanti.

“L’operazione di oggi rappresenta un momento fondamentale per GNV e per il porto di Genova – ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv -. Non si tratta solo di un bunkeraggio: è la conferma concreta del percorso di innovazione intrapreso dalla compagnia, con nuove navi a Gnl che riducono significativamente le emissioni, aprono la strada al cold ironing e rafforzano l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Questa transizione è strutturale, non episodica, e valorizza concretamente il lavoro quotidiano delle persone che operano sulle navi e nei porti. L’appuntamento di oggi è il proseguimento del percorso iniziato con GNV Virgo e conferma come la collaborazione tra porto, armatore e partner energetico sia la chiave per rendere il sistema marittimo sempre più moderno e sostenibile”.

