Riqualificazione dell’Umbertino, i firmatari della petizione convocati per un incontro in Comune

I firmatari della petizione per la riqualificazione del quartiere Umbertino sono invitati dai promotori dell’iniziativa a partecipare all’incontro che si terrà giovedì 12 marzo alle 11, presso il Comune della Spezia.

L’appuntamento sarà dedicato ad approfondire i progetti attualmente in corso che riguardano la piazza e l’area circostante, alla presenza dell’assessore Brogi e dei rappresentanti del Terzo settore coinvolti nelle iniziative promosse dall’ente.

L’incontro rappresenta un momento importante di confronto e aggiornamento sui programmi in atto, nonché un’occasione per esprimere le esigenze e le priorità segnalate dai residenti.

Contestualmente, i firmatari sollecitano con urgenza anche un incontro diretto con il sindaco, auspicando che possa essere fissato a breve, così da proseguire il dialogo istituzionale avviato e affrontare in modo costruttivo le criticità del quartiere.

La partecipazione dei firmatari è fondamentale per dare continuità al percorso intrapreso e contribuire alla definizione di interventi efficaci e condivisi.

