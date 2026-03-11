‘Santa’ piange Nadia Furiga, volto caro dell’artigianato e della vita associativa locale

La notizia si è diffusa rapidamente a Santa Margherita Ligure e ha lasciato molti senza parole: è morta improvvisamente Nadia Furiga, 67 anni, una persona molto conosciuta e apprezzata in città, soprattutto nel mondo dell’artigianato locale e della vita associativa.

Chi frequenta le iniziative culturali e le manifestazioni cittadine la conosceva bene. Furiga era infatti presenza costante e appassionata alla rassegna “Il bello delle donne liguri”, l’evento dedicato alle arti e ai mestieri tradizionali organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure, al quale partecipava con entusiasmo fin dal 2016. Le merlettaie e le artigiane che animano questa manifestazione la ricordano come una compagna di attività sempre disponibile, pronta a dare una mano e a condividere il proprio tempo. Era sempre presente con il suo banco alle vare manifestazioni pubbliche e ai mercatini. Conoscevano e apprezzavano i suoi prodotti turisti e residenti.

