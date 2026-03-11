Terzo valico, Comune accelera su espropri e indennizzi. Rfi diserta la commissione: protesta di cittadini e maggioranza

Genova. La definizione di chi si occuperà di indennizzi e chi di espropri, le tempistiche per la messa a terra del nuovo parco di via Ardoino, la definizione del percorso per arrivare ai nuovi parcheggi di via Ferri e la mancata risoluzione di diverse criticità legate ai cantieri e subite dai cittadini del quartiere. Questa potrebbe essere il riassunto “stenografico” della commissione consigliare che si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Tursi, avente come oggetto lo stato di attuazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana connessa all’ “Ultimo miglio” del Terzo Valico ferroviario.

Una commissione la cui discussione è però partita “azzoppata” a causa delle assenze in aula di Rfi e Cociv, rispettivamente committente e appaltatore dei lavori di realizzazione del tratto ferroviario ad alta capacità che collegherà il porto di Genova con il nuovo passante ferroviario oggi in fase di costruzione. Una assenza definita “pesante” e che ha spinto i commissari della maggioranza a scrivere una nota ufficiale dell’ente per protestare con forza. “L’assenza di oggi non va bene e credo che sia vergognosa – ha commentato in aula Filippo Bruzzone, lista Salis – Chiedo alla presidenza di mandare una nota per manifestare lo sdegno dell’aula. Gli interventi di cui stiamo parlando oggi non sono un regalo, ma sono dovuti alla cittadinanza alla luce dei cantieri e delle opere che insisteranno sul territorio”. Una rapporto, quello tra amministrazione comunale ed Rfi definito come “rispettoso ma difficile” dallo stesso assessore Massimo Ferrante.

» leggi tutto su www.genova24.it