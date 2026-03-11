Torino e il futuro del lavoro: il modello di Coworking secondo Rete Cowo®

Negli ultimi anni, Torino ha intrapreso un percorso di trasformazione profonda, che ha ridefinito il suo ruolo nel panorama economico italiano. Storicamente associata alla grande industria manifatturiera, la città piemontese ha progressivamente aperto le porte a nuove forme di lavoro, sempre più orientate alla collaborazione, alla flessibilità e all’innovazione. In questo contesto in continua evoluzione, il Coworking rappresenta una delle espressioni più significative del cambiamento in atto.

La crescita di spazi condivisi dedicati a professionisti, startup e aziende riflette infatti un mutamento culturale che riguarda non soltanto il modo di lavorare, ma anche le modalità con cui nascono relazioni professionali e progetti imprenditoriali.

» leggi tutto su www.genova24.it