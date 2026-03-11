Via Marinella chiusa al traffico per l’ultimazione degli interventi di consolidamento dell’argine del Parmignola

Via Marinella resta temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di interventi di consolidamento dell’argine del torrente Parmignola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Repubblica e il sottopasso autostradale della A12. Il provvedimento, disposto con ordinanza della Polizia Locale di Sarzana, è entrato in vigore questa mattina e resterà valido fino al termine dei lavori. La chiusura è stata ritenuta necessaria per permettere il completamento dell’infissione delle palancole nell’argine in prossimità dell’incrocio tra via Marinella e via della Repubblica. Si tratta di un intervento tecnico indispensabile per rafforzare la struttura di contenimento e migliorare la sicurezza idraulica dell’area, interessata negli ultimi anni da lavori di consolidamento e prevenzione del rischio. Durante il periodo di cantiere è stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto interessato, attivo 24 ore su 24. È inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eventualmente presenti lungo la strada. Secondo il cronoprogramma dei lavori, salvo imprevisti legati alle condizioni del cantiere o alla situazione meteo, le operazioni dovrebbero richiedere circa due settimane. L’obiettivo è completare le lavorazioni entro la fine del mese, quando è prevista la riapertura della viabilità. L’intervento rientra nel più ampio programma di opere pubbliche dedicate alla messa in sicurezza del territorio e degli argini fluviali nella zona di Marinella, un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idraulico.