Viale Italia, Consulta disabili: “Ciclabile interdetta, costretti a percorsi alternativi pericolosi”

Nuova segnalazione della Consulta provinciale disabili della Spezia. A farsene portavoce è il presidente Mauro Bornia che in una nota spiega: “Le strutture costruite in viale Italia presso il numero civico 425 creano disagio. Queste opere ostacolano il passaggio sulla pista ciclabile delle carrozzine, senza alternative laterali in quanto esistono scalini. Tale situazione non solo non permette il transito in autonomia ma non garantisce la sicurezza personale delle persone disabili costrette a percorsi alternativi pericolosi”.
“Con disappunto – conclude Bornia – chiediamo che l’amministrazione intervenga sulla ditta per garantire il transito, magari mettendo rampe provvisorie anche in legno sugli scalini, restiamo in attesa di notizie dai competenti responsabili prima di rivolgerci alle autorità”.
