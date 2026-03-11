Zoagli: Premio Sem Benelli, ecco il bando della quarta edizione

Dall’ufficio stampa

Dopo tre edizioni che hanno riscosso notevole interesse, portando a Zoagli ospiti di prestigio e destando l’attenzione dei giovanissimi verso la poesia, il Comune di Zoagli conferma anche per il 2026 il Premio Letterario intitolato a Sem Benelli, il poeta, scrittore e drammaturgo, che negli anni Venti del secolo scorso, al culmine del suo successo, scelse di soggiornare a Zoagli, dove fece erigere l’originale castello che porta il suo nome e dove visse per più di 30 anni, fno alla sua morte nel 1949.

