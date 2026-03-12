Anche nel 2026 il servizio di sostegno psicologico per gli agenti della polizia locale: “Fondamentale per il benessere”

Genova. Anche nel 2026 gli agenti del corpo di polizia locale di Genova avranno un servizio di supporto psicologico a loro disposizione per far fronte allo stress da lavoro.

Il Comune di Genova ha stanziato 3.570 euro accettando l’offerta presentata da una professionista genovese per garantire agli agenti supervisione psicologica, sportello di ascolto individuale e sessioni di gruppo di defusing, interventi psicologici immediato e brevi effettuati solitamente entro 24-48 ore da un evento traumatico per “disinnescare” le reazioni emotive intense e il trauma.

