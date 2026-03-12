Giornata all’insegna del maltempo

Durante la notte e al mattino ancora cielo coperto e piogge diffuse su tutta la regione con possibili temporali localmente di forte intensità; dal pomeriggio graduale esaurimento delle precipitazioni da Ponente e progressivo diradamento della nuvolosità con schiarite, anche ampie, dalla sera e cielo sereno sull’Imperiese: così la previsione di Arpal.

VENTI: nella notte e al mattino deboli o moderati a rotazione ciclonica, localmente forti su Savonese e Imperiese; dal pomeriggio in rotazione dai quadranti settentrionali e in graduale attenuazione

