“Giustizia, i buoni motivi del Sì”, incontro sabato in Mediateca

In vista del referendum del 22-23 marzo, il Comitato SìRiforma La Spezia promuove un incontro pubblico “dedicato ad approfondire contenuti e obiettivi della riforma della giustizia, con l’intento di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto su un tema centrale per il funzionamento dello Stato e la tutela dei diritti”, si legge nella nota diffusa dal comitato. L’appuntamento, dal titolo “Giustizia, i buoni motivi del Sì”, è in programma per sabato 14 marzo alle 15.00 alla Mediateca regionale “Sergio Fregoso” (Via Firenze 37, La Spezia). “L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, sarà l’occasione per analizzare nel merito le ragioni del Sì e le prospettive di cambiamento del sistema giudiziario”, proseguono i promotori. Interverranno Isabella Bertolini, membro del Consiglio superiore della magistratura, l’on. Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia, e il professor Virginio Angelini, presidente della Fondazione Unione Nazionale Camere Civili. L’incontro sarà moderato dall’ex consigliere regionale Luigi Morgillo, coordinatore del Comitato SiRiforma La Spezia.

