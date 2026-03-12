Meteo Liguria: in mattinata pioggia e vento, al pomeriggio torna il sole

Liguria. Il transito di una nuova ondulazione sul Nord Italia favorisce lo sviluppo di un sistema ciclonico sul Mar Ligure e porta nuove precipitazioni anche intense sulla Liguria, prima di un temporaneo miglioramento.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 12 marzo nella notte l’entrata del disturbo in quota porta alla formazione di convergenze di venti che favoriranno lo sviluppo di precipitazioni puntuali ma anche localmente intense e a carattere temporalesco inizialmente sul settore centrale, in successivo lento transito verso i settori più orientali. Possibili deboli rovesci anche sul savonese in particolare orientale, ma situazione a ponente generalmente più asciutta già dal mattino. Dalle ore centrali graduale miglioramento, con ampie schiarite nell’imperiese e sole che farà capolino anche fino al genovesato; residue deboli precipitazioni nell’interno di levante, in attenuazione in serata.

