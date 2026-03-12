Parco eolico Ferriere, Regione Liguria richiede integrazioni al progetto: “Servono approfondimenti naturalistici”

Genova. L’ipotesi di realizzazione del parco eolico Ferriere continua a tenere banco dal punto di vista politico e tecnico. Dopo la pioggia di osservazioni negative arrivate dai territori interessati dai lavori, infatti, anche Regione Liguria ha depositato un documento che di fatto ancora non si esprime nel merito del progetto, rilevando ad oggi diverse mancanze nella documentazione e richiedendo, quindi, una corposa integrazione.

Il progetto presentato dalla società Ferriere Wind S.r.l., prevede l’installazione di 7 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva di 31,5 MW sul crinale del monte Crociglia, a Ferriere, in provincia di Piacenza. L’energia prodotta verrebbe trasportata attraverso un cavidotto che, attraversando il confine regionale, raggiungerebbe una nuova sottostazione elettrica in località Torrini, a Santo Stefano D’Aveto. Su questo passaggio, gli uffici regionali hanno evidenziato la necessità di una visione d’insieme più chiara, richiedendo al proponente di fornire il tracciato esatto dell’elettrodotto di collegamento e di valutare gli impatti cumulativi con la futura Stazione Elettrica che sarà costruita da Terna: “Si prende atto che la Stazione Elettrica di trasformazione, SE, è oggetto di un altro procedimento, che il proponente ha dichiarato essere già stato avviato da Terna tuttavia in considerazione della funzione fondamentale di tale stazione ai fini della messa in esercizio del parco eolico in oggetto, si richiede di fornire il tracciato dell’elettrodotto di collegamento della Stazione Elettrica Terna alla rete elettrica nazionale – si legge nella relazione – inoltre considerato che il progetto di cui trattasi non potrà risultare operativo in assenza della realizzazione di una Stazione elettrica Terna (ST) non ancora esistente, si richiede di valutare gli impatti cumulativi dei due progetti già nella presente procedura”.

