Portofino-Rapallo: attese 140 navi da crociera: pullman bloccati al Poggiolino

Flussi turistici: si delineano i punti principali che riguardano le navi da crociera e pullman in arrivo a Portofino e a Rapallo. Nell’ultimo incontro con “Systematica” , società incaricata di studiare un piano, per quanto riguarda l’arrivo dei pullman, saranno bloccati al posteggio del Poggiolino, all’uscita dell’autostrada, che ne potrà ospitare una ventina; altri dieci potrebbero trovare ospitalità nel capannone Amt di San Pietro. I passeggeri saranno fatti trasbordare su bus-navetta con cui potranno raggiungere il centro; resta da definire se le “navette” le fornirà Amt o altra azienda. Si tornerà quindi al progetto del 2018 che dovrebbe diventare operativo prima di giugno.

Quest’anno a Portofino arriveranno 140 navi passeggeri e altre 30 a Santa Margherita. Oltre i due punti in rada a Portofino e quello a “Santa” ce ne sarà un quarto a Rapallo; la Capitaneria ha dato il nulla osta. I tender sbarcheranno, probabilmente già nel 2026 se sarà pronto il necessario piano della sicurezza, a calata Duca degli Abruzzi, dove esiste un piccolo immobile di proprietà del Comune e dove saranno a disposizione per gli sbarchi (e reimbarchi) quaranta metri di banchina. La crisi amministrativa di Rapallo ha probabilmente impedito di essere già pronti ad accogliere i crocieristi. Prima di Pasqua un incontro tra Comuni, Capitaneria e agenti marittimi, consentirà di mettere a fuoco il piano. Ricordiamo che l’idea e l’iniziativa di “spalmare” su tutto il Tigullio la ricchezza portata dai crocieristi a Portofino, è stata del sindaco Matteo Viacava; i passeggeri potranno visitare altri centri del tigullio, oltre il mitico Borgo, ma gestendo i flussi ed evitando di congestionare moli e piazzetta.

