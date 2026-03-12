Presunti dossier, il direttore del Secolo XIX: “Bucci ha mentito e posso dimostrarlo con documenti”

Genova. “Bucci, nella conferenza stampa organizzata per cercare di rimediare a una situazione che dire imbarazzante è poco, ha mentito. E lo ha fatto parlando in veste istituzionale. Bucci ha mentito, e posso dimostrarlo in modo documentale“. Il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla passa al contrattacco sul caso dei presunti dossier della Regione contro il suo giornale. E, sull’edizione odierna del quotidiano, racconta la sua versione dei fatti in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria che lo vedrà contrapposto al portavoce del presidente, Federico Casabella, in una guerra fatta di querele, controquerele e accuse incrociate.

Ieri Bucci ha smentito categoricamente di aver inviato quei fascicoli con la “rassegna stampa commentata” all’editore, che formalmente è Pierfrancesco Vago, amministratore delegato di BlueMedia: “Io ho parlato con Brambilla. Non parlo con l’editore”. Anche Casabella ha negato. Oggi Brambilla rilancia: “Lo dimostrino, se possono. Io ho tutte le chat per poterli smentire. Tutte“.

