Riconvertiamo Seafuture torna in Piazza Chiodo: “Musica, cibo e dibattiti per lanciare la nuova missione della Global Sumud Flotilla”

Il coordinamento Restiamo Umani – Riconvertiamo Seafuture annuncia una nuova iniziativa, in programma per sabato prossimo, 14 marzo, con inizio alle 11.00. “A quasi sei mesi da quelle calde giornate d’autunno, Piazza Chiodo, rinominata Piazza Palestina Libera, tornerà a riempirsi di persone, musica, cibo, dibattiti e iniziative. Abbiamo scelto di ripartire da lì per lanciare la nuova missione della Global Sumud Flottilla che salperà in primavera alla volta di Gaza. Dalla mattina allestiremo la piazza con tavoli e gazebo e prepareremo insieme un pranzo sociale con musica e attività – si legge in una nota diffusa dal guppo, già promotore dell’acampada di fine settembre -. A partire dalle ore 14 inizieranno dibattiti e assemblee a cui interverranno alcuni membri del Global Movement to Gaza per raccontarci come procedono i preparativi e come sarà questa nuova missione. In piazza verrà allestita una mostra fotografica intitolata ‘LottiAmo’. Un racconto visivo potente, realizzato grazie agli scatti di numerosi fotografi e fotografe, che ripercorre i momenti salienti delle lotte dello scorso autunno. Vi saranno inoltre interventi di BDS Italia, Osservatorio Contro la Militarizzazione delle Scuole, Ferrovieri Contro la Guerra, Murati Vivi, Cantiere della Pace ed altri ancora. In chiusura di giornata non mancherà la musica dal vivo con un formidabile quartetto jazz”. Questo il programma, ma, precisano gli attivisti, “altre proposte sono ancora in elaborazione e sicuramente ci saranno sorprese, seguite i nostri canali per rimanere aggiornati”.

“Al centro della giornata non vi è solo la lotta contro il genocidio in Palestina ma il più ampio scenario di guerra globale fatto di continue escalation, fronti che si allargano, minacce che realisticamente possono portarci a un conflitto globale, e in tutto questo il territorio spezzino risulta essere un punto di osservazione sfortunatamente privilegiato. Qui un ecosistema fragile e magnifico convive con l’enorme settore bellico in espansione, con miriadi di basi e luoghi militari”, si legge ancora nel comunicato di Restiamo Umani – Riconvertiamo Seafuture. “Per lungo tempo siamo stati abituati a pensare la guerra come qualcosa di lontano nel tempo e nello spazio; era falso allora ma oggi è impossibile per chiunque pensarla così – conclude la nota del coordinamento -. Siamo costretti a fare i conti non solo con le responsabilità legate alle forniture belliche che proprio da questo golfo partono alla volta delle decine di guerre sparse per il mondo, ma anche con l’elevato rischio di divenire uno dei primi target in Italia di possibili attacchi. Per troppo tempo abbiamo lasciato che fossero altri a decidere sul destino del nostro territorio, vogliamo scrivere un’altra storia per questa città, per questo Paese, per questo mondo”.

