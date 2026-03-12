“Il provvedimento di controllo giudiziario disposto dalla Procura di Milano nei confronti di Glovo e Deliveroo conferma quanto denunciamo da tempo: dietro la retorica della “gig economy” si nasconde un sistema di sfruttamento sistematico. Sono oltre 40mila i lavoratori e le lavoratrici colpiti, costretti a condizioni salariali e contrattuali indegne, al di sotto di ogni soglia di dignità. In questo caso, come in altri emersi recentemente, siamo di fronte a una pratica che richiama il caporalato, adattata alle piattaforme digitali: un sistema che riduce le persone a forza lavoro usa e getta, senza diritti, senza tutele, senza voce”. Lo afferma in una nota la segreteria provinciale di Rifondazione comunista, intervenendo in vista del presidio sotto la Prefettura indetto per sabato mattina alle 10.30.

“Ancora una volta, mentre il governo ha scelto di non intervenire lasciando campo libero agli interessi delle multinazionali, è stata la magistratura a svolgere una funzione fondamentale di tutela. È ora necessario un intervento immediato: la regolarizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti, il riconoscimento di contratti di lavoro veri, salari dignitosi, diritti sindacali e piena protezione sociale. Chiediamo inoltre – concludono da Rifondazione – sanzioni esemplari nei confronti delle aziende responsabili, con risarcimenti che vadano direttamente a chi ha subito lo sfruttamento. Sabato parteciperemo al presidio promosso dalla Cgil perché per noi è indispensabile aprire una stagione di pieno riconoscimento dei diritti del lavoro anche nelle piattaforme digitali: nessuna innovazione tecnologica può essere usata per aggirare diritti, tutele e dignità”.

L’articolo Rider, Rifondazione comunista: “Sosteniamo mobilitazione, basta salari da fame” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com