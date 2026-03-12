‘Santa’: un ricordo di Enrica Bonaccorti a Villa Durazzo

Dalla “Tigulliana”

C’è un “ricordo sammargheritese” di Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva e giornalista nata a Savona e scomparsa il 12 marzo. Un ricordo che risale a vent’anni fa.

Era il pomeriggio del 21 luglio 2006 e a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure si svolse la cerimonia di consegna dei premi “Penisola Sorrentina”, il festival di cultura e spettacolo promosso dall’associazione culturale “Il Simposio delle Muse” di Piano di Sorrento, nato per creare un gemellaggio fra la Campania e la Liguria e portare avanti un progetto di dialogo infraterritoriale fortemente voluto dal comitato promotore, composto da Mario Esposito, Davide Viziano, Marco Delpino e dalla famiglia Zeffirino.

